SON DAKİKA… Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ten Ekrem İmamoğlu’na cevap: Beni kendinizle karıştırdınız!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine algı operasyonuna sarıldı.

İstanbul'da görev başında olmak yerine yine Türkiye turuna çıkan Ekrem İmamoğlu bu kez Hatay'da ortaya çıktı. Yaptığı konuşmada ise Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun "Biz geldik diye izne çıktılar" sözlerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yanıtladı.

Öntürk, "Ekrem İmamoğlu Bey, beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Gecem ve gündüzümle Hatay'ımdayım. Size de tavsiye ederim" diyerek Hatayspor'un Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig mücadelesini Hataylı vatandaşlar ile birlikte izlediğini açıkladı.