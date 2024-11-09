SON DAKİKA | MSB açıkladı: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. MSB, yaptığı açıklamada 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" dedi.