Türkiye Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtaları delegeliğine seçildi: Mustafa Serkan Sabanca 64 oyla göreve getirildi

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 92. INTERPOL Genel Kurul Toplantısı'nda, İcra Komitesi seçimleri tamamlandı. Ülkemiz adayı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca, 64 oy alarak 3 yıllığına INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Delegesi olarak seçildi. Sabanca'nın seçilmesiyle, Avrupa Kıtası delegeliklerini Türkiye, Almanya ve Fransa temsil edecek.

TÜRKİYE, ALMANYA VE FRANSA İLE BİRLİKTE AVRUPA'YI TEMSİL EDECEK

INTERPOL İcra Komitesi'nde Avrupa Kıtası'nı Türkiye adına Mustafa Serkan Sabanca, Almanya adına Thorsten Kunst ve Fransa adına Lucas Philippe temsil edecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sabanca ile birlikte Avrupa Kıtası delegeleri olarak görev alacak Almanya'dan Thorsten Kunst ve Fransa'dan Lucas Philippe'i tebrik ederek başarılar diledi. Ayrıca Bakan Yerlikaya, seçimlerde Türkiye'ye destek veren ülkelere teşekkür etti.

İCRA KOMİTESİ ÜYELERİ

INTERPOL İcra Komitesi, dünyanın dört bir yanından temsilcilerle oluşturuluyor. İcra Komitesi, INTERPOL Başkanı Ahmed Naser Al-Raisi (Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Kıtası Başkan Yardımcısı Mohammed Dkhissi (Fas), Amerika Kıtası Başkan Yardımcısı Mary D. Rodriguez (ABD) ve Avrupa Kıtası Başkan Yardımcısı Peter De Buysscher (Belçika) gibi liderleri barındırıyor. Diğer kıta delegeleri ise şöyle sıralanıyor:

Afrika Kıtası Delegeleri: Anne-Marie (NaindNamibya), Alaa Raghab (Mısır)

Amerika Kıtası Delegeleri: Liam Price (Kanada), Luis Alejandro Rolle (Arjantin)

Asya Kıtası Delegeleri: Wang Yong (Çin), Ali Mohammed Al-Ali (Katar) Bu güçlü kadro, INTERPOL'un küresel güvenlik ve iş birliği alanındaki çalışmalarını yönlendirecek.

INTERPOL İCRA KOMİTESİ, KÜRESEL GÜVENLİĞİ YÖNETİYOR

Interpol İcra Komitesi, uluslararası suçla mücadelede kilit bir rol üstlenerek teşkilatın stratejik yönetim ve denetim faaliyetlerini yürütüyor. Bu üst düzey komite, Interpol'ün küresel güvenlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejiler geliştiriyor, yıllık bütçeyi onaylıyor ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasını denetliyor.

POLİTİKA VE STRATEJİ BELİRLEME

İcra Komitesi'nin başlıca görevleri arasında, Interpol'ün güvenlik ve suçla mücadele hedefleri doğrultusunda politikalar ve stratejiler belirlemek yer alıyor. Komite, Genel Sekreterlik ve diğer Interpol organlarının faaliyetlerini izleyerek teşkilatın etkinliğini sağlıyor.

GENEL KURUL KARARLARINI UYGULAMA VE DENETİM

Interpol Genel Kurulu'nda alınan kararların uygulanmasını sağlamak da komitenin sorumlulukları arasında. Komite, bu kararların dünya genelinde hayata geçirilmesi için rehberlik ederken, operasyonel faaliyetlerin doğru yürütülmesini denetliyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİREN PROJELERE DESTEK

Interpol İcra Komitesi, suçla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendiren projelere öncülük ediyor. Bütçeyi değerlendirip onaylayarak kaynakların etkin kullanılmasını sağlarken, sınır ötesi suçları engellemeye yönelik çalışmalara yön veriyor.

KÜRESEL SUÇLA MÜCADELEDE STRATEJİK YÖNETİM

Interpol İcra Komitesi, küresel güvenliğin sağlanması için stratejik kararları almakla yükümlü bir yürütme organı olarak teşkilatın en önemli yönetim kademesi konumunda. Bu üst düzey komite, Interpol'ün dünya genelindeki suçla mücadele çalışmalarında etkinliği artırma ve teşkilatın vizyonunu gerçekleştirme görevini üstleniyor.