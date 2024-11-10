Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 'Yapay Zekâ ve Kadın' temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin resepsiyon yemeğine katıldı. Erdoğan, "Adalet, insanlığa nefes aldıracak tüm kapıları açar. Kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Teknoloji, onu kullanan ellerin, yönlendiren zihinlerin aynasıdır" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "21. yüzyıl değişimin süreklilik ve hız kazandığı, eşi benzeri olmayan bir dönem. Bu baş döndüren hızlı değişimin itici gücünü ise 'yapay zekâ ve dijitalleşme' oluşturuyor. Büyük veriyi işleme gücü sayesinde, daha önce elde edemediğimiz türden bilgiler ediniyor. Ancak unutulan bir gerçek var ki teknoloji ne kadar ileri ve güçlü olursa olsun adaletle harmanlanmadıkça insanlık için aydınlık bir gelecek sunamaz.Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse kadının geri plana itildiği bir sistemin doğru işlemesi de mümkün değildir. Bugün aramızda bulunan, yapay zekâ alanındaki başarılarıyla öne çıkmış iş kadınlarını, akademisyenleri ve siyasetçileri bu köklü başarı hikâyesinin temsilcileri olarak görüyorum. Geleceğe yön veren, güçlü kadınların sinerjisine tanık olmaktan memnuniyet duyuyor, uzun soluklu işbirlikleri kurulmasını diliyorum."Emine Erdoğan'ın yanı sıra zirvenin geleneksel yemeğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve STK temsilcileri katıldı.Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından İstanbul'da düzenlenen '6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' kapsamında dün, yapay zekâ ve kadın ana temasını tartışmak üzere farklı ülkelerden uzman, akademisyen ve araştırmacılar bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen 'Yapay Zekâ, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar' başlıklı oturumda, yapay zekâ sistemlerindeki önyargıları belirlemek ve ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar ele alındı. Oturumda ayrıca, cinsiyetçi ve ayrımcı algoritmaları besleyen unsurlar ile yapay zekâ temelli önyargılara karşı mücadeleye nasıl rehberlik edilebileceği konuşuldu.