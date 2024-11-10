Atatürk’ün anısına kabine Çankaya’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı 10 Kasım'a özel bugün Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Kritik kabine toplantısında terörle mücadeleden ekonomiye, ABD seçimlerinden Gazze'deki insanlık dramına kadar birçok konu başlığı yer alıyor. Gelecek hafta içi yapılması planlanan Suudi Arabistan, Azerbaycan ziyaretleri ile Brezilya'daki G20 zirvesi de ele alınacak.
KABİNE ÇANKAYA KÖŞKÜNDE
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak. Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.
ABD SEÇİM SONUÇLARININ ETKİLERİ
Kabine toplantısında Erdoğan'ın son dönemde Rusya, Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasinin sonuçları ele alınacak. Ayrıca ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri masada olacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda terörle mücadeleye ağırlık verilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teröre, suç örgütlerine yönelik operasyonları da değerlendirilecek. Terörü kaynağında kurutma stratejisi ele alınacak, terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek. Son günlerde terörle iltisaklı olduğu belirlenen Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumlar da gündemde olacak.
İÇ POLİTİKA MASAYA YATIRILACAK
Kabinede iç cephenin kuvvetlendirilmesi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı, terör saldırıları, kadın ve çocuk cinayetleri, cezasızlık algısı, yargı reformu, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar ile enflasyonla mücadele geniş yer bulacak. Ekonomi başlığında yatırımlar ve istihdam politikaları konuşulacak.
İSRAİL'İN KATLİAM POLİTİKASI
Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in soykırım ve işgal politikası olacak. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yol haritası, bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.