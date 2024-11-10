Atatürk’ün anısına kabine Çankaya’da





İSRAİL'İN KATLİAM POLİTİKASI



Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in soykırım ve işgal politikası olacak. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yol haritası, bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.