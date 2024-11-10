Bakan Fidan’dan İsrail’e silah ambargosu çağrısı: Ne gerekiyorsa yapmalıyız!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulması için aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldıklarını belirterek, "Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır" dedi.

Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu söyleyen Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini bildirdi. Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların meselesi olduğunu kaydetti.