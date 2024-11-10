Başkan Büyükakın: İftira atmaktan utanmıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 198 milyon lira harcayarak bir konser düzenlediği iddiası, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yalanlandı. Büyükakın, bu bütçenin gençlik hizmetleri için harcandığını ve 140 bin gencin faydalandığı bir ihale kapsamında olduğunu açıkladı. İhalenin Antikkapı şirketi tarafından üstlenildiğini belirten Büyükakın, Özel'e ve iddiaları ortaya atanlara sert ifadelerle yanıt verdi. AK Parti İzmit İlçe Kongresinde konuşan Büyükakın, "Her gün yalan söylüyorlar. Gündem hızlı değiştiği için yalanları unutuluyor. Yalanlarını ifşa edeceğim. Ama asla utanmazlar. Yeni yalanlar söylerler. İnsan olan, küçücük vicdan taşıyan bir insan utanır, mahcup olur. Yalan bunların dillerine yuva yapmış. Varlık sebepleri yalan. Genel başkanları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarını ikna edici bulmuş. O ikna olmuşsa sıkıntı yok" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir konsere 198 milyon harcadığı iddialarını reddeden Büyükakın, "Bizim belediyemiz bir konsere 198 milyon harcamış diyorlar. Bunu ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsiz, namussuzdur. Ben aynı gün istifa ederim. Onlar bunu yapamaz. Onlar koltuğa bağlı yaşarlar. Biz koltuktan kalksak da sokakta gezeriz" diye konuştu.