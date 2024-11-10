Başkan Erdoğan Atatürk’ü anma gününde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intihalinin 86. yılında saygıyla yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum.

SOSYAL MEDYA ATATÜRKÇÜLERİ TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK ETMEKTEDİR

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her eylem Gazi Mustafa Kemal'e ihanettir. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır. Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı bir zeminde tartışmak, alanında uzman bilim adamlarının işidir.