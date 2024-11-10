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Giriş Tarihi: 10.11.2024 11:49

Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj paylaştı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
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