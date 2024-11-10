Biz kendimiz böyle evler yapamazdık

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe Köyü'nde depremzedeler için yapılan 53 evden, 27'sinin daha anahtarı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu tarafından, "Hayırlı olsun" dilekleri ile teslim edildi. Törende konuşan Vali Yılmaz, köyde yapılan toplam 53 evden 26'sını daha önce teslim ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi de 27 hemşerimizin yeni evlerinin anahtarlarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.Allah huzur, mutluluk, sağlık içinde güle güle oturmayı nasip eylesin" diye konuştu. Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra anahtarlarını teslim ettiği vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vali Yılmaz'a ev sahibi tarafından çay ikramında bulunuldu. Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, "Zor günler geçirdik ama sonu mutlu bitti. Artık sıcak bir yuvamız var. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık" diyerek duygularını dile getirdiler.