Çevrimiçi zehir tacirlerine ‘Narkoçelik-47’ darbesi

İstanbul'da, sosyal medya platformları ve dijital mesajlaşma ağları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik "Narkoçelik-47" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yapay zekâ destekli izleme teknolojisi sayesinde 150 şüpheli tespit edilerek yakalandı; bunlardan 142'si tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sonucu başarıyla gerçekleştirildi. Yapay zekânın yanı sıra operasyonlarda toplam 783 emniyet personeli görev aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek yapay zekânın operasyonlardaki kilit rolünü vurguladı. "Siber devriyelerimiz, yapay zekâ destekli algoritmalarla çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı her türlü faaliyeti takip ediyor. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.