Depremzedeleri tir tir titrettiler

Sayıştay Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılına ait denetim raporunu yayımladı. Rapordaki bulgularda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere alınan uyku tulumu ve barınma çadırı malzemelerinin bölgeye gönderilmeyerek idareye ait depolarda bekletildiği ortaya çıktı. Raporda ayrıca 150 ilk madde ve malzeme hesabına alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarından çıkarıldığı görüldü.Yapılan inceleme neticesinde, deprem bölgesine gönderilmek üzere 9 Mart 2023 tarih ve 32099 mükerrer sayılı karar sayısı 6787 olan Cumhurbaşkanı kararında geçen limitler doğrultusunda, doğrudan temin yöntemiyle elde edilen uyku tulumu ve barınma çadırı malzemelerinin taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle taşınır sistemine girişlerinin yapıldığı belirlendi. Ancak, 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirildiği fakat 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla afet bölgesine gönderilmeyerek idare depolarında muhafaza edilmesine rağmen taşınır işlem fişi düzenlemek suretiyle çıkış kayıtlarının yapıldığı ve muhasebeleştirildiği tespit edildi.Ancak yapılan denetimde, yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı kararına istinaden satın alınmış olan uyku tulumu, barınma çadırı ve mobil mutfak malzemelerinin depremden etkilenen illere gönderilmediği, idarenin ambarında tutulduğu tespit edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, alınan malzemelerin envanter kayıtlarının yapıldığını ancak deprem bölgesinden herhangi bir talep gelmemesi nedeniyle söz konusu malzemelerin deprem bölgesine gönderilmediği cevabını verdi. Büyükşehir, 5 Mart 2024 tarihinde Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, bahsi geçen malzemelerin teslim alınması talebini içeren yazı yazıldığını, adı geçen Müdürlüğün bu yazıya karşılık olarak, malzemelerin saklanıp korunabileceği uygun bir depolama alanı bulunmadığından bahisle belediyede muhafazasına devam edilmesinin istenildiğini kaydetti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahmet Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra, 14 Mayıs 2024 tarihinde Doğanşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine 300 adet barınma çadırı, 500 adet uyku tulumu ile 2 adet konteyner mutfağın Doğanşehir Belediye Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.