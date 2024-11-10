Kelimelerde saklı feryatlar

Araştırmacı yazar Nüket Aşkın, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938 tarihinde Ankara Radyosu'na gönderilen ancak seslendirilmeyen 38 mektup ve şiiri arşivden çıkararak kitaplaştırdı. "Kelimelerde Saklı Feryatlarla 10 Kasım '38" isimli eserde acı dolu güne ait tarihi fotoğraflara ve gazete haberlerine de yer veriliyor. Kısa süre önce Makbule Hanım'ın hayatını anlatan bir kitap çıkardığını, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi'ndeki bu araştırma sürecinde sık sık 10 Kasım mektup ve şiirlerinin yer aldığı dosyanın gözüne çarptığını dile getiren Nüket Aşkın, "Merak edip belgeyi inceledim. Atatürk'ün vefatı sonrası Ankara Radyosu'na yazılmış mektuplar ve şiirlerdi. İnsanlar seslerini Ankara Radyosu'nda duyurmak istemişlerdi. Her mektubun üzerinde radyo evindeki görevliler tarafından 'Olmaz, basit anlatım' gibi el yazılarıyla notlar alınmış ve bu mektuplar, şiirler radyoda okunmamıştı. Yani bu insanlar feryatlarını duyuramamışlardı" dedi.Kendisini en çok etkileyen mektup ve şiirleri de açıklayan Aşkın, "Henüz lise öğrencisi olan Nezihe Araz'ın yazdığı mektup ve şehit olan bir yüzbaşının Uşak Ortaokulu'nda öğrenci olan kızının yazdığı mektuptan çok etkilendim. Ama içlerinde öyle bir şiir var ki hâlâ aklıma gelince burnumun direği sızlıyor. Evladını da 10 Kasım'da kaybeden bir babanın yangınını anlatan bir şiirdi bu" dedi.