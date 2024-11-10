Kore Gazisine Külliye daveti

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan ve Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. Gazi Pirağa Uzun dün Ankara'ya yolcu edilmek üzere Trabzon Havalimanı'na getirildi. Uzun, "10 Kasım Atatürk'ü anma programı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'ye davet edildik. Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.