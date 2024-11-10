Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bahanesine tepki: Önce konserlerin hesabını ver!

"UYDURDUĞUNUZ GÜNDEMLER, KONSER SOYGUNLARININ HESABINI SORMAMIZI ENGELLEYEMEYECEKTİR"

Daha önceleri siyaset sorulduğunda "Halk bana Ankara görevi verdi, işimize bakıyoruz" diyen Sayın Mansur Yavaş'ın bir anda Cumhurbaşkanı adaylığını öne çıkarması düşük profilli bir saptırmadır ve boşa gidecektir. Niyet belli, zamanlama ilginçtir. Ne yaparsanız yapın, konserler yoluyla belediyenin içinin boşaltılmasının hesabını vermekten kaçamayacaksınız. Uydurduğunuz gündemler, bir anlamda suçüstü niteliğinde olan konser soygunlarının hesabını sormamızı engelleyemeyecektir.

Kul hakkı kavramını o kadar çok malzeme etmiştiniz ki, şimdi onu istismar edenlere karşı ilahî adalet tecelli ediyor. Suni gündem oluşturma çabanız hiçbir karşılık bulmayacak, boyalarınızı dökmeye devam edeceğiz.