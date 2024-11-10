Sabah namazıyla yola koyuldular... Erzurumlulardan Aziziye Tabyaları’na saygı yürüyüşü

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Aziziye Destanı'nın 147. yılı" anma etkinliğinde, Erzurum halkı, Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinden birinin yaşandığı Aziziye Tabyaları'na yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan kalabalık, soğuk havaya aldırmadan yürüyüşe katıldı. Sabah ezanının ardından kentteki camilerde yapılan çağrılarla başlayan etkinlikte, Erzurumlular önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dualar etti. Ardından yürüyüşe devam ederek Aziziye Tabyaları'na ulaştı.Yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı yapılırken, bazı vatandaşlar o günün ruhunu yaşatmak adına tabyaya tepeleri aşarak vardı. Yürüyüşe, Türk kadını Nene Hatun'un torunlarından Güler Yamanlı da katıldı. Bu arada anma ve yürüyüş programına katılan 80 yaşındaki Hüsna Turhan da herkesi duygulandırdı. Hüsna Nine'nin gözyaşlarına hâkim olamaması ise programa katılanları duygulandırdı.Tarihi anma etkinliğinde Sultan 2. Abdülhamid'in fermanı, şiirler ve şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, il müftüsü tarafından dualar edildi. Etkinlikte, Nene Hatun'un kabrini ziyaret eden vatandaşlar, tabyaların temizlik ve bakımını üstlenen kurumlara da teşekkür plaketleri sundu.