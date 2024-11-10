Türkiye’nin kalbi bir kez daha durdu

Kırşehir'de sirenlerin çaldığı sırada sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar da yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. Yıl dönümünde düzenlenen ilk program, saat 09.00'da Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te yapılan 2 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bayrağımız göndere çekilip yarıya indirildi.

Anma programı Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenciler tarafından sergilenen koro gösterisinin ardından sona erdi.