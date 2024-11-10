Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymış

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlara ilişkin hakkında soruşturma başlatılılan 10 Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı. İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan Karabay, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, şüphelinin "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı" şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu kaydedildi. Şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini terör örgütlerine hedef gösterir şekilde paylaşımda bulunduğu da sevk yazısında yer aldı. Hakimlik, Karabay'ı "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutukladı.