86 yıldır bitmeyen özlem

Ömrünü Türk milletinin istiklali ve istikbali için harcayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de dünyaya gözlerini yummasının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla dün tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te tüm yurtta hayat adeta durdu. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar siren seslerinin çalmasıyla birlikte bulundukları yerde 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunurken, trafikte seyir halinde olanlar da araçlarını yol kenarına çekerek saygı duruşuna geçti. Tüm yurtta bayraklar yarıya indirildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerde çalışan polis ekipleri Atatürk için 09.05'te yağmur altında saygı duruşunda bulundu. Polis ekiplerine, araçlarıyla köprüden geçen vatandaşlar da eşlik etti. İl protokolü Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Üsküdar ve Kadıköy Caddebostan sahilinde her yıl olduğu gibi bir araya gelen vatandaşlar insan zinciri oluşturarak Atatürk'e saygısını ve sevgisini gösterdi. İlçelerde de kaymakamlık ve belediyeler öncülüğünde anma törenleri düzenlendi. Birçok noktada Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bayrağımız göndere çekilip yarıya indirildi. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirdi.Merkez Kanuni Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, öğretmenler ve 200 öğrenci tarafından hazırlanan "1938" koreografi ile Türk bayrağı oluşturarak anma programı gerçekleştirildi.Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Yolda, metroda, istasyonda ve trafikte bulunan vatandaşlar, sirenler çalmaya başladığında saygı duruşuna geçti. Bazı vatandaşların duygulanarak gözlerinin dolduğu gözlendi.Kentte anma etkinliklerinin yanı sıra Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 'Atatürk Resimleri' konulu sergi açıldı. Sergide Atatürk'ün yaşamını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki resimler yer aldı.Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Kimi Atatürk fotoğraflı kravatını takıp, kimi ise Atatürk fotoğraflı tişörtünü giyerek alana geldi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında il protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sirenlerin çalmasıyla yolda yürüyen vatandaşlar, trafikte seyir eden sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Yaşlı bir adamın koltuk değneğiyle saygı duruşunda bulunduğu gözlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında kentin dört ayrı noktasında Atatürk çiçeklerinden oluşan özel fotoğraf alanları hazırladı. Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü anısına düzenlenen çalışmada, toplam 1086 Atatürk çiçeği kullanıldı.Saat 09.05 olduğunda kentte sirenler çalınırken, insan ve araç trafiği durdu, tarla ve bahçe işlerinde çalışan vatandaşlar da işlerine ara verip saygı duruşunda bulundu. Oğuzeli ilçesinde zeytin toplayan vatandaşların da siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçmesi dikkat çekti.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu. Kayseri Fen Lisesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda öğrencilerin hazırladığı şiir ve tiyatro gösterisi sunuldu.Dün sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, yağmura aldırış etmeden uzun süre bekledi. Atatürk'ün odasındaki yatağın üzerine çiçek bırakan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan Atatürk'ün tarihi portresinin orijinali, 15 gün boyunca Anıtkabir'de sergilenecek. Atatürk'ün gerçeği en çok yansıtan portresi 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar Anıtkabir'de yer alacak.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anma töreninde saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada evin dışında bulunan yoğun kabalık, anmayı kurulan ekranlardan takip etti. Törenin ardından ev ziyaretçilere açıldı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.Mustafa BAKIRHAN - Cansu KILINÇ - Özgür ÖZDEMİR - Murat KARAMAN - Tolga YANIK - Muharrem DOĞANTEZ - Şaban YILMAZ - Uğur YİĞİT- Erdoğan CANKUŞ - Batuhan ALTINBAŞ - Mehmet BONCUK - Abbas ÇAKAR - Ali ALTUNTAŞ - Hakan GÖKKAYA - Recep ÇİRİK - Ayşe Nur ERDOĞDU - Dilara FIRAT - Mehmet YILDIRIM - Hayrettin YENEL - Nezir GÜNEŞ - Ceyda KARAASLAN / SABAH