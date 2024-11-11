Haberler Gündem Haberleri Ahmet Özer’e terörizme finans soruşturması: Başkanlık dönemi incelenecek
Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:45 Son Güncelleme: 11.11.2024 12:54

Ahmet Özer’e terörizme finans soruşturması: Başkanlık dönemi incelenecek

Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan CHP’li Belediye Başkan’ı Ahmet Özer’e ikinci bir soruşturma başlatıldı. Ahmet Özer’e “Terörizm  finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada başkanlık yaptığı dönem incelenecek.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ahmet Özer’e terörizme finans soruşturması: Başkanlık dönemi incelenecek

30 Ekim'de tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Özer hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ahmet Özer'e başlatılan yeni soruşturmada, belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Özer’e terörizme finans soruşturması: Başkanlık dönemi incelenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA