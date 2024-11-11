Ahmet Özer’e terörizme finans soruşturması: Başkanlık dönemi incelenecek

30 Ekim'de tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Özer hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ahmet Özer'e başlatılan yeni soruşturmada, belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildi.