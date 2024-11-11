Başkan Erdoğan Riyad’a gitti

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

ZİRVEDE İSRAİL'İN KATLİAMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından karşılanacak.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından zirve toplantısına iştirak edecek. Toplantıda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar ve Lübnan'a yönelik saldırıları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede İsrail'in katliamlarının durdurulması ve kalıcı barış için atılması gereken adımları bir kez daha dile getirecek.

Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A GEÇECEK

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.