Başkan Uysal: Oğlum efe’nin sağlık durumu iyi

Olay 8 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Özel hastanenin acil servisinde müdahale edilen E.U. ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine geldi. Efe Uysal'ın ameliyatı başarılı geçti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Uysal, yaptığı açıklamada oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oğlum Efe'nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."