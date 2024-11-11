Chp’de çatlak derinleşiyor! İmamoğlu, Yavaş, Özel üçgeninde 81 il başkanı Özel’e destek açıklaması yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında siyasi çekişmeye dönüşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partideki bölünmeyi derinleştirdi.

İmamoğlu ve Yavaş cephesi adaylık konusunda birbirlerine meydan okuyan açıklamalarda bulunurken son günlerde patlak veren yüksek bütçeli konser skandalları partideki bu iç mücadelenin bir parçası olarak görülüyor.

KURULTAY SESLERİ YÜKSELİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme politikasını eleştirmiş ve kurultay çağrısı yapmıştı:

"Milletvekillerine hiçbir açıklama yapılmadan Erdoğan'ın önünde ayağa kalkmalarının istenmesi de parti örgütümüzce sorgulanmaktadır. Sonuç olarak görülmüştür ki TBMM Genel Kurulu'nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkılmıştır."

Salıcı, 8 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ise Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse Kurultay'a gidilir" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEVAP GELMİŞTİ

9 Kasım'da İzmir'de konuşan Özgür Özel, parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak şunları söylemişti;

"İnsanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken CHP'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım."

CHP'nin 81 il başkanı kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

''Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde halkımızın büyük desteği ile birinci parti oldu. Rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandı, katılımlarla bu sayı da artmaya devam ediyor. Türkiye haritası milli takımımızın renkleri ile kaplandı. CHP kazandı, Türkiye İttifakı kazandı.

Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP birinci parti olma konumunu istikrarlı olarak sürdürüyor. Sekiz aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu, CHP iktidarı. CHP varsa çare var sözü umudu temsil ediyor. Örgütler, belediyeler ve sayın genel başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefi ile çalışıyor.

Türkiye'yse tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Sokağın gündemi açlık sınırının altında kalan ücretler, yoksulluk, işsizlik. Göç ve sayıları her geçen gün artan göçmenler ve yarattıkları sorunlar, giderek kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. İktidarın başarısız uygulamaları ve yetersiz tedbirleri neticesinde bebek ve çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Can dostlarımızı koruyamıyoruz.

CHP'li belediyeler, iktidarın çaresiz bıraktığı milyonların sorunlarına dönük sosyal destek çalışmalarıyla bir yandan krizin etkilerini hafifletirken, diğer yandan CHP'ye güven duyulmasını sağlıyor. CHP iktidarının öncü projeleri belediyeler tarafından uygulanıyor.

Tam da bu günlerde adaletsiz iktidar belediye başkanlarımıza dönük itibarsızlaştırma girişimlerine yandaş basın yayın kuruluşlarını da dahil ederek bir saldırı kampanyası başlattı. Esenyurt kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere baskı ve tehditlerle yıldırma girişimleri hız kazandı.

Yılmayacağız, en sert cevabı kararlı şekilde vereceğiz. Seçmen iradesini gasp etme girişimlerine de, kişiliklerine ve hizmetlerine dönük saldırılara da en güçlü karşı duruşu halk ile birlikte göstereceğiz.

Önümüzde önemli bir görev var. CHP'nin birinci parti olma konumunu, kararsız oyları da alarak en az yüzde 51 düzeyine çıkarmak, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bu amaç doğrultusunda üyesinden ilçe, il başkanına ve genel başkanına hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla çalışıyoruz, bıkmadan usanmadan 24 saat çalışmaya devam edeceğiz.

İktidar olana kadar toplumun her kesimiyle yan yana örgütlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız.

'Sosyal medya da gündem yapmayacağız'

CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak, yüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir.

Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız.

CHP örgütlerine ve genel başkanı sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz.

81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak sesleri duyulurken, kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Genel başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz.''

İmamoğlu, Yavaş ve Özel üçgeninde devam eden çekişmenin CHP'de parti içinde derinleşen çatlağı daha da büyüteceği düşünülüyor.