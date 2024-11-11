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Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:39

Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün."

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Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
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