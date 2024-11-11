Eren Erdem’den Ankara Belediyesi’nin konser skandalına zehir zemberek sözler

Siyaset öncesinde bir süre etkinlik ve konser organizasyonu yaptığını belirten Eren Erdem, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı konser rakamlarının korkunç ve imkansız olduğunu söyledi.

BU PARAYA SİSTEMİ SATIN ALIRSINIZ

Kısa bir süre önce, bir kamu işinde Ebru Gündeş konserindeki sistemin aynısına "45 gün için" 9.000.000 TL teknik maliyet çıkartıldığına şahit olduğunu söyleyen eren erdem; "Aktif siyaset sebebiyle ara versem de, bir süredir etkinlik organizasyonu yapmaya devam ediyorum. Bu benim az çok bildiğim bir iş. Şimdi geleyim açıklanan rakamlara! TAN konserinin "teknik maliyeti" 2 ile 2.5 milyon civarında halledilebilecek bir sistemdir. 94 milyon liraya 3 günlüğüne kiralanan sistem, 40 milyon liraya komple satın alınabilir! 500 bin Euro ses, hadi diyelim ışık 300 bin, sahne scaf olacak 100-150 bin Euro diyelim "fazla fazla". Bu rakamlara sistemi satın alır; yıllarca kiralama parası vermeden konser yaparsınız" dedi.

94 MİLYON LİRA TEKNİK MALİYET ÇIKMAZ

"94 Milyon TL'ye diyelim tüm ekipmanı kiraladınız. Ankara'nın her yerine robot koyabilir, aylarca festival düzenleyebilirsiniz. Yine 94.000.000 TL TEKNİK MALİYET çıkmaz! Bu rakamlar olmaz, olamaz! Mesela benim elimde böyle bir bütçe olsa, 3 ay kesintisiz bir müzik festivali yapabilirim. Sanatçı kaşelerini mevzu bahis etmiyorum bile! Piyasada böyle rakamlar yok. Bir süre önce, çok kapsamlı bir "rap konseri" yaptım. Türkiye'nin en saygın isimlerinin sahne aldığı konser yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Ses, sahne, ışık. Şimdi birileri kalkar, "hadi ordan" derse, bizzat çalıştığım firmaları yönlendiririm. Tan konserini 2, diğer konserleri 3-4 milyon gibi toplam teknik maliyetlere yaparlar".

SANATÇI KAŞELERİ KORKUNÇ YÜKSEK

"Mansur Bey'in sunumunu izlediğimde gördüğüm şey şudur; Sanatçı kaşeleri korkunç yüksek! Teknik giderler kalemi kabul edilemez boyutta! Kimse çıkıp bu konuda aksini söylemesin.

Hemen yarın; bu işi yapan bizzat dostlarım olan firmalardan o 94.000.000'luk konseri 4-5 milyona yapacak teklifleri gönderebilirim. Yani, bu rakamlar son derece abartılı, tarifsiz yüksek rakamlar. Dediğim gibi, 1 konser için kiralanan sisteme verilen kira parasıyla o sistem komple satın alınabilir!

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALMAZ

"Konu hak hukuk ise; kol kırılır ama yen içinde kalmaz! Şimdi "partini eleştiriyorsun" korosuna sesleniyorum; 1 liraya yapılacak işin 100 liraya yapılmasına sırf partilin diye susuyorsan; sen bu ülkeyi sevmiyorsun demektir. Nokta!"