Fabrikası yerle bir oldu yılmadı ayağa kalktı

İş insanı Murat İçcan'ın Hatay'daki 37 yıllık tarım fabrikası asrın deprem felaketinde yerle bir oldu. Buna rağmen o yılmadı, devlete yük olmamak için devletten teşvik almadan fabrikasını yeniden kurdu. Çalışanların maaşlarını ise depremin ilk gününden itibaren vermeyi sürdürdü. 600 kişilik konteyner kent inşa ederek hem çalışanlarına hem de ihtiyaç sahiplerine sahip çıktı. Ürün bankacılığı yaptıklarını ifade eden Murat İçcan, devletin tarım malının kendi bünyelerinde stoklandığını ve depremde fabrikanın yerle bir olduğu için buğday ve mısırın zarar gördüğünü ifade ederek, "100 bin tonun üzerinde mal vardı. TMO'nun malları da bizdeydi.Emanet olan buğday ve mısırı TMO'ya iade ettik. Hepsi kendi tarım malımızdan gitti. Yakınlarımı da depremde kaybettim. Fabrikamızı ayağa kaldırıp devlete yük olmamak için elimizden geleni yaptık. O bölgenin tek ayağa kalkan firmasıyız. Devletten hiçbir teşvik almadan kendi gücümüzle ayağa kalktık. Bu süre içerisinde sosyal sorumluluk projesi olarak konteynır kent kurduk. 600 kişilik konteyner şehirde çalışanlarımız hem de dışarıdan ihtiyacı olanlar kalabiliyor" dedi.