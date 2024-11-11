Haberler Gündem Haberleri FETÖ’de “Ali Heyet” rahatsızlığı! "Hayal kırıklığına uğradık"
Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:33 Son Güncelleme: 11.11.2024 13:51

FETÖ’de “Ali Heyet” rahatsızlığı! "Hayal kırıklığına uğradık"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından yeni dönemde örgütün “Ali heyet” ismi verilen bir heyet tarafından yönetileceği ancak bu heyetin daha ilk toplantıda tabana güven veremediği öğrenildi. SABAH’ın edindiği bilgiye göre; örgütün Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz ve Gülen’in damadı Adem Kalac, elebaşı Gülen’in cenaze töreninden sonra Almanya’da bir otelde örgütün geleceğine ilişkin toplantı yaptı. Toplantıya katılan örgüt üyeleri, “Kafamızdaki tüm soruların cevap bulacağı beklentisi ve heyecanıyla toplandık ancak cenazedeki nizamı dinleyip hayal kırıklığına uğradık. Bundan sonra ne olacak? Değişim, şeffaflık, gençleşme olacak mı? Fetullah Gülen’in arkasına sığınarak o böyle istedi böyle olacak demek yetmez. Bu şekilde biz kendi çocuklarımızı bile ikna edemeyiz’’ dedi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
FETÖ’de Ali Heyet rahatsızlığı! Hayal kırıklığına uğradık

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninin ardından Almanya'da Aymaz otelde toplantı düzenleyen Abdullah Aymaz ve Gülen'in damadı Adem Kalac, Fetullah Gülen'in 4 yıl önce örgütün yönetimini kendilerine devrettiğini söyledi. Toplantıda Örgütün yeni dönemde "Ali heyet" tarafından yönetileceği belirtildi.

GÜVEN İSTEDİLER
Aymaz ve Kalac toplantıda örgüt üyelerine yeni dönem için kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi. 21. Yüz yılın ikinci çeyreğinde çok güzel şeyler olacağını belirten Aymaz ve Kalac, örgüt üyelerinden güven isteyerek: "Bekleyin görün. Bize güvenin. Emanete sahip çıkacağız. Yaptıklarımız yapılacakların teminatıdır" ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK
Terör örgütünün Gülen'in ölümünden sonraki döneme ilişkin ne olacağını merak eden ve toplantıya katılan örgüt üyeleri ise büyük bir beklenti ve heyecan içinde katıldıkları toplantıdan hayal kırıklığına uğrayarak ayrıldıklarını belirtti.

ÇOCUKLARIMIZI BİLE İKNA EDEMEYİZ

Örgüt üyeleri özetle şunları kaydetti: "Bundan sonra ne olacak? Değişim, şeffaflık, gençleşme olacak mı? Ali heyetin başkanı, sözcüsü kim olacak? Mali durumu kim idare edecek? Heyetin toplantı tutanakları ve mali durum tabloları paylaşılacak mı? Fetullah Gülen'in arkasına sığınarak o böyle istedi böyle olacak demek yetmez. Bu şekilde biz kendi çocuklarımızı bile ikna edemeyiz."

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FETÖ’de “Ali Heyet” rahatsızlığı! "Hayal kırıklığına uğradık"
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