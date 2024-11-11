FETÖ’de “Ali Heyet” rahatsızlığı! "Hayal kırıklığına uğradık"

ÇOCUKLARIMIZI BİLE İKNA EDEMEYİZ

Örgüt üyeleri özetle şunları kaydetti: "Bundan sonra ne olacak? Değişim, şeffaflık, gençleşme olacak mı? Ali heyetin başkanı, sözcüsü kim olacak? Mali durumu kim idare edecek? Heyetin toplantı tutanakları ve mali durum tabloları paylaşılacak mı? Fetullah Gülen'in arkasına sığınarak o böyle istedi böyle olacak demek yetmez. Bu şekilde biz kendi çocuklarımızı bile ikna edemeyiz."