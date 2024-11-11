FETÖ’de “Ali Heyet” rahatsızlığı! "Hayal kırıklığına uğradık"

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninin ardından Almanya'da Aymaz otelde toplantı düzenleyen Abdullah Aymaz ve Gülen'in damadı Adem Kalac, Fetullah Gülen'in 4 yıl önce örgütün yönetimini kendilerine devrettiğini söyledi. Toplantıda Örgütün yeni dönemde "Ali heyet" tarafından yönetileceği belirtildi.
GÜVEN İSTEDİLER
Aymaz ve Kalac toplantıda örgüt üyelerine yeni dönem için kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi. 21. Yüz yılın ikinci çeyreğinde çok güzel şeyler olacağını belirten Aymaz ve Kalac, örgüt üyelerinden güven isteyerek: "Bekleyin görün. Bize güvenin. Emanete sahip çıkacağız. Yaptıklarımız yapılacakların teminatıdır" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIMIZI BİLE İKNA EDEMEYİZ
Örgüt üyeleri özetle şunları kaydetti: "Bundan sonra ne olacak? Değişim, şeffaflık, gençleşme olacak mı? Ali heyetin başkanı, sözcüsü kim olacak? Mali durumu kim idare edecek? Heyetin toplantı tutanakları ve mali durum tabloları paylaşılacak mı? Fetullah Gülen'in arkasına sığınarak o böyle istedi böyle olacak demek yetmez. Bu şekilde biz kendi çocuklarımızı bile ikna edemeyiz."