Mehmetçik Döndü Teyze’sini unutmadı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için 4 ay boyunca biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Döndü Tozlu, 98 yaşında vefat etti. Tozlu'nın cenazesi dün ikindi namazından sonra yaşadığı Aktaş Mahallesi'ndeki Küçükandız Mezarlığı'na toprağa verildi. 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile beraberindeki askerî personel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'ni temsilen Tozlu'nun ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi. Mehmetçikler ardından Döndü Teyze'nin kabrini de ziyaret ederek dua etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçik; seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yâd edecek" denildi.