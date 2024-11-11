Narin cinayetinde daraltılmış baz çakışmasına ek rapor istendi... Bakan Tunç : Canileri yargı bulup hak ettiği cezayı verecek!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Canlı ulaşılması için kamunun bütün kurumlarının seferber olduğunu ancak Narin'in hunharca bir cinayete kurban gittiğini belirten Bakan Tunç, "Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı.

Millet olarak çok üzüldük. Süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli soruşturma yapıldı. 19 gün süren arama çalışmaları sonrasında Narin'in cansız bedeni bulunmasıyla adli tıp otopsileri gerçekleşti. Ondan elde edilen bulgular, yine etrafta teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen kimyasal bulgular, DNA, biyolojik bulgular tüm bunlar soruşturma kapsamında değerlendirildi. Tespit edilen kamera görüntüleri incelendi, bunların bir kısmı TÜBİTAK'ta incelendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bütün deliller değerlendirildi ve titiz bir çalışma yaptı. Özellikle HTS kayıtları, yine HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti ve sonrasında daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili tespitler oldu" dedi.

DARALTILMIŞ BAZ ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL

Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışmanın ilk kez bu soruşturmayla gündeme geldiğinin altını çizen Bakan Tunç şunları kaydetti :

"Daha öncede birkaç soruşturmada gündeme gelmişti. Daraltılmış baz çakışması gerçekten çok önemli bir delil. Bu konuda tabi değerlendirmeyi yapacak olan mahkeme. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek. Daraltılmış baz çakışmasıyla ilgili teknik çalışmanın nasıl yapıldığıyla ilgili raporlar dosyada mevcut. Son duruşmada ek bir karar alınarak bilirkişiden daraltılmış baz çakışmaları ve teknik raporla ilgili hakimin ve mahkeme heyetinin tereddüt ettiği hususlarla ilgili ek raporlar istendi. Burada hunharca işlenen cinayet var. Bu cinayeti kim işlediyse yargının hesap soracağını söyledik. Bu soruşturma başladığında farklı değerlendirmeler ve manipülasyonlar yapıldı. Ama biz burada Narin kızımızın hakkını ve hukukunu bu devlet korur ve hesap sorar demiştik. Titiz bir çalışmayla dava açıldı. Dava sürecini takip edeceğiz. 26 Aralık'ta duruşma yine gerçekleştirilecek. Yine bu tarihe kadar mahkeme heyetinin istediği bazı deliller de var. Mahkeme de bunların kendilerine ulaşmasıyla bir değerlendirme yapacaktır"

HAKETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

Hakim ve Savcılarımızın maddi gerçeği ortaya çıkarmak için nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını bu davayla birlikte tüm kamuoyu gördü. Narin'in katleden canilerle ilgili vatandaşlarımızın hiç tereddüdü olmasın. İddianame açılıncaya kadar soruşturma gizliydi. Şimdi iddianame hazırlandıktan sonra yargılama aleni olarak yapılıyor. Mahkeme heyeti de titiz bir çalışma yapıyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak için mahkeme buna gayet ediyor. Mahkeme heyetine de teşekkür ediyorum. Tüm milletimizde duruşmalardaki gayretli tutumları takdir topladı. Bundan sonraki süreçte de maddi gerçeği ortaya çıkarıp Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve onlara Türk Ceza Kanunu'ndaki hak ettikleri cezayı verecektir"