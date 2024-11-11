Polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Ulukent Mahallesi Sugözü mevkisinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan 2 şüpheliden birisi polis memuruna ateş ederek yaraladı. Daha sonra 2 şüpheli olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memurunu yaralayan G.K. tutuklanırken, Y.K. ise Yurt Dışı Çıkış Yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada; "İlimizde yakın bir tarihte meydana gelen Kasten Yaralama, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma olayının şüphelilerine yönelik yapılan çalışmalarda; 10.11.2024 günü saat 00.05 sıralarında şüpheli şahısların bulunduğu değerlendirilen Ulukent Mahallesi Sugözü mevkisine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce intikal edilmiş, yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polisimize doğru ateş edilmesi sonucu 1 Polis Memurumuz yaralanmış, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs olayda kullanılan suç aleti tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar 10.11.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş, olayı gerçekleştiren ve polis memurumuzu yaralayan G.K. isimli şüpheli şahıs tutuklanmış, Y.K. isimli şüpheli şahıs ise Yurt Dışı Çıkış Yasağı kararı verilerek serbest kalmıştır. Yaralı personelimizin tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz, canı pahasına da olsa Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.