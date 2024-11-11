Sata Sata bitiremediler...

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Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:42

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İzmir’de SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na milyonlarca lira prim ve vergi borcu yapan ilçe belediyeler, içine düştükleri mali krizden kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satmakta buldu. Çalışanların maaşlarını dahi ödemekte zorlanan ilçe belediyelerinden art arda gelen taşınmaz satışı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mustafa Denizli’nin Kızı Lal Denizli mülkiyeti Çeşme Belediyesi'ne ait 2 adet taşınmazı satışa çıkardı. Resmi Gazetede yayımlanan satış ilanına göre taşınmazların toplam değeri 50 milyon lira.

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Güzelbahçe, Seferihisar, Dikili, Menderes, Bornova derken satış kervanına CHP'li Çeşme Belediyesi de eklendi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti Çeşme Belediyesi'ne ait iki adet arza ihale ile satışa çıkarıldı.

İHALE İLANI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Ilıca Mahallesi sınırlarında yer alan bin 28 metrekare büyüklüğündeki 7377 ada 1 parsel ile bin 27 metrekare büyüklüğündeki 7377 ada 2 parsel satış vitrinine kondu.

İHALE 28 KASIM'DA

Her iki arsanın toplam muhammen bedeli ile 50 milyon lira olarak belirlendi. 28 Kasım günü gerçekleştirilecek ihalelerden elde edilecek gelir belediyenin borçlarına gidecek.

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