Sayıştay raporlarında adı geçmişti: SABAH yazdı Eryüce gitti

Sayıştay'ın 2023 İZFAŞ raporunda farklı bulgulara yer verilmişti. En dikkat çekici olanı da İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın dış ilişkiler Danışmanı Onur Kadir Yüce ilgili tespitler olmuştu.

SAYIŞTAY RAPORUNDA ADI GEÇİYORDU

Raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin yaklaşık 200 bin liralık yurt içi ve yurtdışı giderlerinin mevzuata aykırı şekilde İZFAŞ tarafından karşılandığı belirtilmişti. Denetçi ayrıca İZFAŞ tarafından kiralanan araçlardan birinin usulsüz şekilde Eryüce'ye tahsis edildiğini, yine aracın yaktığı bin litre benzin ile kiralama giderinin de İZFAŞ hesabından ödendiğini belirtip kadrosu İZFAŞ'ta olmamasına rağmen başkan danışmanının masraflarının şirket üzerinden karşılanmış olmasının mevzuata aykırı olduğunu belirtmişti.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, İzmirlinin son 6 yılda 6 milyar 315 milyon lirasını yutup adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerindeki savurganlığı 'İzmir'de belediye şirketleri kara deliğe döndü.' Başlığı ile manşetine taşımıştı.

TUGAY GÖREVDEN ALDI

İzBB Başkanı Cemil Tugay'dan bu rapor sonrası flaş hamle geldi. Tugay Eryüce'nin danışmanlık görevine son verdi. Eryüce, İZDOĞA yönetim kurulu başkanlığı görevinden de alındı.

URLA'DAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de danışmanlığı yapan Onur Kadir Eryüce, 31 Marrt yerel seçimleri öncesinde CHP'den Urla Belediye Başkan aday adayı olmuştu.