Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Riyad, Bakü ve Rio De Janerio’da kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine gidecek.
Başkan Erdoğan, 11-12 Kasım Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), Zirvesine katılacak. Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor.
RİYAD'DA FİLİSTİN İÇİN KRİTİK ZİRVE
Başkan Erdoğan, Türkiye eksenli diplomasi anlayışıyla temaslarını hızla sürüyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.
7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail soykırımının bölgeyi tehdit etmesi ve saldırıların sona ermesi için atılacak adımların ele alınacağı kritik zirveye katılacak.
COP ZİRVESİNDE DÜNYAYA ÖNEMLİ 5 MESAJ
11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek COP29'a Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğindeki geniş bir heyetle üst düzey katılım sağlayacak. Küresel ısınma başta olmak üzere iklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.
Zirvede Türkiye dünyaya 5 önemli mesaj verecek. İlk kez duyurulacak olan Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ise toplam 89 başlıktan oluşacak, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda birçok sektör için rehber görevi görecek.