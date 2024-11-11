Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Riyad, Bakü ve Rio De Janerio’da kritik temaslar





COP ZİRVESİNDE DÜNYAYA ÖNEMLİ 5 MESAJ



11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek COP29'a Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğindeki geniş bir heyetle üst düzey katılım sağlayacak. Küresel ısınma başta olmak üzere iklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.



Zirvede Türkiye dünyaya 5 önemli mesaj verecek. İlk kez duyurulacak olan Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ise toplam 89 başlıktan oluşacak, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda birçok sektör için rehber görevi görecek.