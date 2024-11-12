AK Parti Kiraz İlçe Başkanı Ömer Çomuk’tan, Atatürk büstüne yapılan çirkin saldırılara tepki!

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerin de Atatürk büstlerine yapılan eş zamanlı saldırılardan sonra AK Parti Kiraz İlçe Başkanı Ömer Çomuk, yapılan çirkin saldırılara sert bir dille tepki gösterdi.

Başkan Çomuk, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde, Kiraz ilçemizin Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine yapılan saldırı, tüm vatandaşlarımız gibi bizleri de derinden üzmüş ve yaralamıştır. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli değerlerimize ve manevi varlıklarımıza yönelik bu menfur saldırıyı esefle kınıyoruz. Her türlü farklı görüş ve düşüncenin özgürce ifade bulabildiği, halkın huzur içinde yaşadığı bir ülke için mücadele eden Atatürk, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü temellerinden biridir. Bu tür eylemler, sadece Atatürk'ün mirasına değil, aynı zamanda toplumsal huzurumuza ve değerlerimize yapılmış bir saldırıdır. Toplumsal birliği zedelemeye, insanlarımız arasında fitne yaratmaya çalışan bu tür provokasyonların, yüce milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için jandarmamızın yürüttüğü çalışmaları yakından takip etmekteyiz. AK Parti olarak bizler, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun bıraktığı değerlere sahip çıkmaya, milli birliğimizi koruma yolunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizi derinden üzen bu menfur saldırının toplumumuzda hiçbir karşılık bulmayacağına ve birlik içinde geleceğe güvenle yürüyen bir Türkiye için kenetleneceğimize olan inancımız tamdır." diyerek tepkisini dile getirdi.