AK Partili Uğurlu’dan Tire’ye TOKİ Müjdesi: 500 yeni konut geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi, özellikle dar gelirli ve alt gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmasını hedefliyor.

KURA ÇEKİMLERİ YAPILMIŞTI

Bu kapsamda, 2023 yılının Mart ayında Tire'deki sosyal konutlar için kura çekimi yapılmıştı. 500 konutun inşa edileceği Tire'de, başvurular e-Devlet ve bankalar üzerinden alınarak, süre içerisinde tamamlanan başvurular sonucu 500 kişi konut sahibi olmaya hak kazanmıştı. Proje, Tire'nin konut ihtiyacına önemli bir çözüm sunarken, aynı zamanda ilçede önemli bir yapılaşma sürecinin de başlangıcı olacak.

500 KONUT YENİ BİR YAŞAM ALANI SUNACAK

Tire'deki TOKİ projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Tire'nin gelişiminde büyük bir adım atılacağını söyledi. Tire'deki sosyal konut projeleriyle, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasının yanı sıra ilçenin genel altyapısının da güçleneceğini belirtti. Başkan Uğurlu, "Bu projeyle Tire'deki vatandaşlarımıza, başta konut olmak üzere yaşam kalitesini artıracak bir fırsat sunuyoruz. Kısa bir süre içinde konut inşaatlarına başlanacak ve 2025 yılı Haziran ayında bu projeyle ilgili ihaleyi gerçekleştireceğiz" dedi.

GENÇLER VE DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Sosyal konut projelerinin, özellikle gençler ve dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Başkan Kadir Uğurlu, "Tire'de her geçen gün artan konut talebini karşılamak için bu projeyi büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bu proje ilçemizde yaşam koşullarını iyileştirirken, aynı zamanda istihdam yaratacak ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak" dedi.