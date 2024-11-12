Bakan Bolat’tan CHP’li vekillere tokat gibi cevap: İsrail ile en çok dost olan sizsiniz!

Bolat, "Yani 2024 yılında Filistin'e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail'e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin'e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, ülke olarak Filistin'e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdıklarını ve dünyada Filistin ile ilgili yardım ve çabaların en önemli adımlarını Türkiye'nin attığını da vurguladı.