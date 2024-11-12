Bakan Tunç: Adalette insan unsurunu güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti. Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisinde verilen eğitimin niteliğini daha da yükseltmek konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, "Adalet Akademimizin eğitimlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, hakim ve savcılarımızın gerek meslek öncesi gerek meslek içi eğitimlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığı ortaya koyan cümleleri Yargı Reformu Strateji Belgesinde de göreceğiz" dedi.

'SUNACAĞINIZ ÖNERİLER ÇOK KIYMETLİ'

TBMM Adalet Komisyonu üyelerinin öneri ve tekliflerinin önem taşıdığını aktaran Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızla birlikte daha fazla vakit geçiriyor, onların taleplerini dinliyorsunuz. Sorunları yerinde tespit edebildiğiniz için bize sunacağınız öneriler çok kıymetli" diye konuştu. Adalet Akademisi hakkında komisyon üyesi milletvekillerine bilgi veren Bakan Tunç, "Kurum içerisinde kütüphanemiz ve bir adliye ile aynı özelliklere sahip uygulama adliyemiz var. Hukukçu gençlerimiz orada müracaattan duruşma salonuna varıncaya kadar tüm konuları dikkatle işliyorlar. Kürsüye daha donanımlı hazırlanmaları için pratik ve teorik tüm eğitimleri alıyorlar" şeklinde konuştu.

'İNSAN UNSURUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Tunç komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Adalet Akademisi bünyesinde bulunan uygulamalı eğitim bölümlerini ve atölyeleri gezdi, hakim ve savcı yardımcılarıyla eğitimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu, sohbet etti. Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyeleri ayrıca uygulama adliyesinde yapılan bir duruşmayı izledi. Bakan Tunç ardından Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi Eğitim Programları çerçevesinde verilen Mesleki İletişim dersine konuk oldu. Geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Bakan Tunç, "Adalette insan unsurunu daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.