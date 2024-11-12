Başkan Erdoğan Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İklim kanunu Meclis'e sunulacak.

Yeşil finans sistemini uygulama çabamız devam ediyor.

Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.

Sıfır Atık Projesi ile iklim değişikliği projemize güç katıyoruz. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için. Her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz.

İsrail saldırıları nedeniyle, toprağa ve yer altı sularına zehirler Gazze'li çocukların geleceğini karartıyor. 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar zirvesine ev sahipliği için teklifimizi yaptık.