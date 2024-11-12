Buca’da hayat durdu: 25 yıl sonra işçiler greve gitti...

İzmir'in Buca ilçesinde bu da oldu. CHP'li Buca Belediyesine bağlı İmar A.Ş şirketinde örgütlü Disk'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanı asan sendika dün gece geç saatlerde belediye binasına sefer de üzerinde 'Bu işyerinde grev var' pankartı astı. Sendika, Sodemsen'in iki yılı kapsayan 42 bin TL'lik son teklifini reddetmişti.

Sabah saatlerinde belediye önüne gelen çalışanlar, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İnadına sendika, inadına DİSK" sloganlarını attı.

SON TOPLANTIDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Dün gün boyu saatler süren toplu iş sözleşmesi görüşmesinden uzlaşı çıkmamıştı. Sodem Sen'in en düşük işçi maaşı için 42 bin TL olarak önermesi masanın dağılmasına neden olmuştu.

BELEDİYE HİZMETLERİ DURDU

Şimdi tüm gözler Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sendika arasında gün içinde yapılacak görüşmelere çevrildi. Eğer uzlaşma sağlanmaz grev devam ederse toplanmayan çöpler nedeniyle ilçede çöp dağları oluşacak. Park ve bahçelerin bakım ve temizliği yapılmazken ilçe genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları da yapılmayacak. Ayrıca belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan sendikalı büro personeli iş bıraktığı için belediyede bürokratik işlemlerde de aksama yaşanacak.