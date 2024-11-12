DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor

Yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler çok sayıda işçiyi ekmeğinden etmeyi sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20 işçiyi daha işinden attı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işçiler, telefonlarına gelen bir mesajla işsiz kaldıklarını öğrendi. Büyükşehir Belediyesi önünde eylemlerini sürdüren Hizmet İş Sendikası, yaşanan işçi kıyımına tepki gösterdi.

Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyelerin yerel seçimlerden sonra işçi kıyımı için düğmeye bastığını belirterek, son atılan işçilerle birlikte Diyarbakır'da sayının 850'ye ulaştığını söyledi. Kahraman, çalışanların kanuni haklarını mahkemeye taşıdıklarını da ifade etti. Memur Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir de, işçi kıyımına tepki göstererek, DEM Partili belediyelerin elini emekçilerden çekmesini istedi.