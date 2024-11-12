Emine Erdoğan UNDP İcra Direktörü Steiner ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ünvanıyla konferans ve çeşitli görüşmelerde bulunacak olan Emine Erdoğan, ilk olarak UNDP İcra Direktörü Steiner ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmede dünyadaki açlık sorunu karşısında gıda israfının kabul edilemez ve üzücü olduğunu ifade etti.Steiner ise Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusunda liderliğinin ve ortaya koyduğu çalışmaların önemli ve ilham verici olduğunu belirtti. Bu çalışmalara Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak destek vermek istediğini anlatan Steiner, bu amaçla bir mektup yazdığını ifade etti. Bu talep üzerine gerçekleştirilen görüşmede Steiner, dünyanın Türkiye'nin atık bertarafı tecrübesinden çok fazla bilgi öğrendiğini söyledi. Konuşmasının ardından Steiner, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.