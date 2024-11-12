Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranıyordu! Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:40 Son Güncelleme: 12.11.2024 10:56

Kırmızı bültenle aranıyordu! Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı

Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Mike Gerner Larsen İstanbul’da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sosyal medya hesabından duyuruldu:
"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı
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