Kocasını ‘tırmalayan’ eş haklı bulundu

Diyarbakır'da, bir çiftin boşanma davası ve karşılıklı kasten yaralama iddiaları mahkemeye taşındı. Koca, eşinin evlilik öncesindeki ilişkileri nedeniyle kıskançlık krizlerine girdiğini, kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne tükürdüğünü belirterek boşanma davası açtı. Kadın ise eşinin başka bir kadınla yaşadığını ve bu nedenle kendisinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini savundu. Çocuklarının da etkisiyle boşanmayı istemediğini dile getirdi.Aile mahkemesi, erkeğin bir başka kadınla birlikte yaşadığını kabul ederek kadının nafaka talebini kısmen karara bağladı. Kadına 500 lira, çocuklara ise 300'er lira nafaka ödenmesine hükmedildi. Ancak boşanma davası yönünde erkek aleyhine karar verildi. Mahkeme, yaşanan fiziki şiddetin ardından kadının tırnaklarıyla erkeği yaralaması nedeniyle erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti.