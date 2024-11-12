Maltepe Belediyesi’nde işçilerin grevi sürüyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile İstanbul Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından işçiler önceki gün grev başlattı. Gülsuyu Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi önünde toplanan işçiler burada ateş yakıp halay çekti, çeşitli sloganlar attı. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, "Ortak iradeyle hazırladığımız taslağın arkasındayız ve taleplerimiz karşılana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.