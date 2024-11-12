‘Sağlı sollu’ dedi vurgunu kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir tartışmaları süren 69 milyon liralık konser iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.ABB'nin Ebru Gündeş ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için 69 milyon Türk Lirası karşılığında anlaştığı iddialarının hemen ardından iç denetim yapacaklarını belirten CHP'li ABB Başkanı Yavaş, 19 bürokratıyla birlikte kameraların karşına geçerek açıklama yaptı.İlk açıklamasında söz konusu olan yüksek meblağların iftira olduğunu öne süren Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.Ebru Gündeş konserindeki maliyetleri açıklayan Yavaş, 2 ana konser için ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor için 31 milyon 680 bin Türk Lirası, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen konser ve diğer hizmet kalemlerinin ise 13 milyon 257 bin 353 lira olduğunu söyledi.Ebru Gündeş konseri için toplamda 44 milyon Türk Lirası harcandığını vurgulayan Yavaş, Ebru Gündeş'e 5 milyon lira verilmediğini belirterek kendini savundu. Ebru Gündeş'in ekibiyle birlikte 4 milyon 750 bin lira aldığını kaydetti.CHP'li Yavaş, bu yıl düzenlenen Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi konserlerinin ses, sahne, ışık ve kurulum ücretlerinin toplam maliyetinin 78 milyon 500 bin lira olduğunu, önceki yıl düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde ise Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'in sahne aldığı 4 günlük konser sürecinde ise yine ses, sahne, ışık, kurulum ve sanatçı kaşelerinin toplamının 94 milyon lira olduğunu açıkladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddialara ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerekse her türlü iddiayla başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti.