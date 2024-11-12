Suudi Arabistan Veliaht Prensi’yle görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesinde aile fotoğrafında diğer liderlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, daha sonra zirve açılış oturumuna katıldı. Erdoğan zirve marjında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği suçlar ve kutsal mekânımız Mescid-i Aksa'nın sürekli ihlali, Filistin halkının yasal haklarını geri kazandırmayı amaçlayan tüm çabaları baltalıyor" dedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yardım ulaştırmasını engellemesini kınayan Selman, "İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" dedi. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için gerekli niteliklere sahip olduğunu ve Filistin devletinin kurulmasının gerektiğini belirten Selman, "İki devletli çözümü desteklemek için küresel bir girişim başlattık" diye konuştu.