Türkiye’nin en eski hastanelerinden ‘Balıklı Rum’ yeniden ayağa kaldırıldı

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binasının dış cephe ve çatı restorasyonu tamamlanırken, iç tasarımına yönelik çalışmalar sürüyor. Kazlıçeşme Mahallesi'nde 1894'te inşa edilen Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binası, 4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangında ağır hasar gördü. Özellikle ahşap olan çatı bölümü ile bir kısmı büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelen binada, yangının ardından İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde restorasyon çalışması başlatıldı.2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon kapsamında, binanın dış cephesi ve çatısındaki çalışmalar tarihi binanın aslına uygun şekilde tamamlanarak eski görünümüne kavuşturuldu. Binanın içinde yürütülen tadilat çalışmaları devam ederken, elektrik tesisatı yüzde 95, seramik kaplaması yüzde 70 seviyesinde, sıhhi tesisatı da kısmi olarak tamamlandı. Isıtma tesisatının yapımı için ise çalışmalara başlandı.Restorasyon çalışmasına ilişkin açıklamada bulunan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yapının Türkiye'nin en eski hastanelerinden olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden bir sene sonra fermanla kurulduğunu, daha evvel Galata'da, Tekfur Sarayı tarafında olan hastanenin 1753 yılında Zeytinburnu'na taşındığını anlattı. Hastanenin 1894'te de şu anki yerine taşındığını aktaran Yuvanidis, 2022'de çıkan yangının ardından geriatri servisi ile kronik ruh sağlığı olanların tedavi edildiği İhtiyarhane binasındaki hastaların hastanenin diğer bölümlere sevk edildiğini anımsattı.Yangından hemen sonra devlet yetkililerinin konuyla ilgilendiğini, yangının ertesi günü de İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında toplantı yapıldığını aktaran Yuvanidis, "Reisimiz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) her zaman yanımızdaydı. Devlet söz verdiği bütün şeyleri yerine getirdi. Binanın dışı tamamen bitmiş durumda. İçeride daha çok masraflı tadilatlar var" dedi.