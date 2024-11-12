Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Türkiye, 2000'den bu yana ağaçlandırma ve orman varlığını korumaya yönelik çalışmalarda önemli adımlar atarak dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasına girmeyi başardı. 2000'den 2024'e kadar yapılan çalışmalar kapsamında orman varlığı 2000'de 20.8 milyon hektar iken 2024'te 23.4 milyon hektara ulaştı. AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yılda dikilen fidan sayısı ise 7 milyarı aştı. 136 şehir ormanı kuruldu, mesire yerlerinin sayısı 92'den 1663'e çıktı. Milli park sayısı 45'e yükseltilerek milli park alanı 907 bin hektarı buldu.Orman yangınlarıyla kül olan alanlar, sistemli olarak yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden yeşerdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) son verilerine göre 2023'te kişi başına düşen orman alanında Türkiye ortalaması 2 bin 726 metrekareye ulaştı.