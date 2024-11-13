AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den "casusluk" düzenlemesine ilişkin açıklama: Yeniden gündeme alınacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, Genel Kurulda bugün yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini söyledi. Güler, tekliften casuslukla ilgili maddenin çıkarılacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklama yaptığını ifade eden Güler, "Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu, Bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir toplantı olacak. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız." diye konuştu.