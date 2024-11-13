Bakan Tunç: Sanal bahis ve yasa dışı kumar dijital uyuşturucudur

Bakan Tunç konuşmasında, cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirlerin alınacağını, çocukları şiddete teşvik eden hiçbir dijital platforma izin verilmeyeceğini, uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Tunç, sanal bahis ve yasa dışı kumar gibi suçlar için 'dijital uyuşturucu' ifadesini kullandı ve bu suçlarla da mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu konudaki açıklamalarına şöyle devam etti. "Ailenin ve aile bireylerinin korunması konusundaki kararlılığımızı koruyoruz. Bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamladığımız önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak" dedi.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME BAŞTA OLMAK ÜZERE ZARARLI AKIMLARI ÖNLEYECİ TEDBİRLER ALINACAK"

Bakan Tunç Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde kadına karşı şiddetin önlenmesine, ailenin zararlı akımlara karşı korunmasına ve çocuklarımızın siber suçlar ve siber zorbalıklardan korunmasına yönelik birçok hedef ve faaliyete yer verildiğini söyledi. Küresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan, ülkemizde de aileyi tehdit eden, cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirler alınacağı ve bu konuda gerek Anayasal gerek yasal tüm düzenlemeleri hayata geçirmek zorunda olunduğuna değinerek "Çocuklarımızı zararlı yayınlardan, içeriklerden uzak tutmak, onları her türlü ihmal ve istismardan koruyarak sağlıklı gelişimlerini temin etmek hepimizin vazifesidir." İfadelerinde bulundu. Özellikle dijital oyunların içinde veya sohbet odalarında çocukları şiddete teşvik eden, onlara ruhen zarar veren, toplumsal değerlerimizden uzaklaştırarak aileleriyle bağlarını kopartan hiçbir dijital platforma asla izin vermeyeceği söyledi. Bu tür platformlara, sayfalara erişim engeli ve kapatma da dahil olmak üzere her türlü yaptırım kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

UYUŞTURUCU BELASIYLA MÜCADELE KARARLIYIZ

Tunç "Ayrıca geleceğimizi tehdit eden, aileleri dağıtan, çocuk ve gençlerimizin dünyalarını karartan, uyuşturucu belasıyla da mücadelede kararlıyız ve bu kararlılık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun yanında dijital uyuşturucu gibi gençlerimizi, evlatlarımızı zehirleyen sanal bahis, yasa dışı kumar gibi suçlarla da Türk Yargısı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.